Москва передала Минску портрет первого российского консула в Японии

ТОКИО, 2 апр — РИА Новости. Портрет первого российского консула в Японии, уроженца Минской губернии Иосифа Гошкевича передан в понедельник в Токио по поручению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

Церемония передачи картины состоялась в посольстве РФ в Японии, портрет был вручен российским послом Михаилом Галузиным его белорусскому коллеге Руслану Есину.

Гошкевич находился на дипломатической службе Российской империи, прибыв в Японию с миссией адмирала Путятина в середине 50-х годов XIX века, участвовал в подписании Симодского трактата, установившего официальные дипломатические отношения между Россией и Японией. В 1858 году он открыл консульство Российской империи в Хакодатэ на Хоккайдо.

Как заявил на церемонии посол РФ Михаил Галузин, Гошкевич это "человек, который внес огромный вклад в отношения России и Японии, и заложил основы отношений между Белоруссией и Японией". Кроме того известна его роль в развитии японоведения, поскольку Гошкевич был автором первого русско-японского словаря.

Его портрет написан очень увлеченным российско-японскими отношениями художником Павлом Илышевым.

Со своей стороны, посол Руслан Есин назвал Гошкевича "пионером, который нес в Японии элементы просвещения, делился нашей славянской культурой, рассказывал о той жизни, которая существует вне Японии".

По словам Есина, в ближайшее время бюст Гошкевича будет открыт в Хакодатэ на Хоккайдо.