Оппозиция признала поражение на президентских выборах в Коста-Рике

МЕХИКО, 2 апр — РИА Новости. Оппозиционный кандидат Фабрисио Альварадо признал свое поражение во втором туре выборов президента Коста-Рики.

После обработки 95% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии "Гражданское действие" Карлос Альварадо, набирающий 60,8% голосов. Его соперник получает 39,2%.

"Я поздравляю Карлоса Альварадо и подчеркиваю, что он может рассчитывать на нас, потому что мы тоже любим Коста-Рику. Мы уважаем результаты, потому что сегодня победила демократия",- написал Фабрисио Альварадо в своем микроблоге в Twitter.

Президент Коста-Рики избирается на четыре года. Вступление в должность нового главы государства ожидается в начале мая.