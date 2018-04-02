Пушков прокомментировал слова Порошенко о перемирии в Донбассе

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что ему вместе с лидерами Франции и Германии удалось "дожать" президента России Владимира Путина по вопросу перемирия в Донбассе.
"Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут", — написал Пушков в своем Twitter.
Ранее в воскресенье Порошенко, комментируя вступление в силу нового "пасхального" перемирия, заявил: "Мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к Путину и "дожали" его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта".
Позднее в Twitter-аккаунте Порошенко появилось сообщение, в котором президент призвал силовиков не нарушать перемирие, но в случае эскалации конфликта "не жалеть патронов".