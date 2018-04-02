NI увидел в новом российском технополисе возрождение "закрытых городов"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Военный технополис, о скором открытии которого недавно сообщило российское министерство обороны, станет своего рода возвращением к традиции советских "закрытых городов". Такое мнение на страницах издания National Interest высказал эксперт по России Сэмюэл Бендетт.

Насколько удачно окажется эта инициатива, как подчеркивает аналитик, сказать пока сложно. Успех начинания во многом будет зависеть от того, смогло ли российское правительство "усвоить уроки" Сколково — предыдущего крупного проекта технополиса, инициированного для достижения технологического прорыва. Впрочем, у проекта имеется одно серьезное преимущество над аналогичными начинаниями, и заключается оно в том, что его строительство и развитие будет контролировать Министерство обороны, убежден эксперт.

О создании в Анапе инновационного технополиса стало известно в феврале. Общее научное руководство исследовательскими проектами возлагается на президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.

Технополис создается на базе "Военного инновационного технополиса "ЭРА". Научные исследования и экспериментальные разработки в нем будут финансироваться за счет средств Минобороны на научно-исследовательскую деятельность, а также благодаря привлечению средств заВ сферу внимания технополиса войдет проведение исследований, анализ и сертификация продукции военного и двойного назначения. В технополисе может быть организовано проведение оценки уровня готовности научно-технического задела для его использования в том или ином перспективном образце вооружения, военной и специальной техники на этапе формирования предложений в гособоронзаказ.интересованных предприятий и научных организаций военно-промышленного комплекса РФ и ФПИ.