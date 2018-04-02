Стали известны первые результаты президентских выборов Коста-Рики

МЕХИКО, 2 апр — РИА Новости. На выборах президента Коста-Рики, второй тур которых прошел в стране в воскресенье, лидирует Карлос Альварадо.

Согласно данным высшего избирательного суда, после обработки 90,6% бюллетеней экс-министр и кандидат от партии "Гражданское действие" Карлос Альварадо набирает 60,6% голосов. Его соперник депутат-евангелист Фабрисио Альварадо получает 39,3 % голосов.

Президент Коста-Рики избирается на четыре года. Вступление в должность нового главы государства ожидается в начале мая.