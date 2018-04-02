МИД Австралии подтвердил, что два российских дипломата покинули страну

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подтвердила, что два российских дипломата покинули страну, передает телеканал SBS.

"Сотрудники посольства России в Австралии, которым были даны семь дней, чтобы покинуть страну, уложились в сроки и уже покинули страну ", — говорится в заявлении Бишоп, поступившем в распоряжение телеканала.

Представитель посольства России отказался давать телеканалу комментарии по данному вопросу.

Австралия ранее решила выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В МИД России заявили, что Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов: российская сторона объявляет персона нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ.

США, некоторые страны Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.