Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрыто

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Все вещи из помещения генерального консульства России в Сиэтле вывезены, госдепартамент в воскресенье уведомили о закрытии дипмиссии в обозначенный американской стороной срок — до конца 1 апреля, сообщил РИА Новости консул-советник Халит Айсин.

"Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена", — сказал он.

По словам Айсина, сотрудникам госдепартамента было предложено подняться и осмотреть помещение на 25-м этаже высотного здания в центре города, но те отказались. "Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", — добавил российский дипломат.

По его словам, все документы и вещи перевезены в резиденцию генконсула, там уже начал работу штаб, который подготовит вывоз всех вещей в другие диппредставительства и консервацию здания. Резиденции американцы потребовали освободить до конца 24 апреля.

В начале недели США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Россия в ответ обязала покинуть страну 60 американских дипломатов, а также отозвала согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солcбери. Лондон утверждает, что его экс-агента отравили веществом А234, а к инциденту якобы причастна Москва. Россия отвергает обвинения британской стороны и подчеркивает, что Лондон не располагает никакими доказательствами.