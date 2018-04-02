МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания "целиком и полностью" обанкротилась.

"Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц мы с сожалением сообщаем, что "Тесла" целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", — написал миллиардер в своем Twitter.

Позднее Маск опубликовал фотографию себя с куском картона с надписью "банкрот". "Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок "Теслакилы" с высохшими слезами на щеках", — говорится в подписи.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

Пост опубликован 1 апреля.

Ранее сообщалось, что международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, после чего стоимость акций компании резко снизилась.