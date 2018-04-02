"Дело Скрипаля": МИД России опубликовал список из 13 вопросов к ОЗХО

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипаля", сообщается на сайте МИД России.

Внешнеполитическое ведомство, в частности, интересует, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.

Кроме того, в Москве хотят узнать, намерен ли техсекретариат поделиться с исполкомом организации, в который входит и Россия, информацией, которую получил от британской стороны.

"Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации?" — следует из еще одного вопроса.

Российская сторона также просит разъяснить, какие эксперты выезжали на место инцидента, в каких лабораториях будет проходить анализ проб и соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.

"Ясное предложение"

Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которое инициировала Москва, представит "ясное предложение", которое будет содействовать расследованию инциденту в Солсбери, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Заседание состоится 4 апреля. Оно будет закрытым для прессы.

"На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО 4 апреля мы собираемся внести еще одно предложение", — сказал Шульгин в интервью "Российской газете".

"Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины", — добавил Шульгин.

Дипломат также отметил, что мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.

"Мы ожидаем от экспертов официального, сугубо фактологического заключения о химическом составе проб, отобранных специалистами техсекретариата при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. Мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности. Никто не ждет, что эксперты на кого-то покажут пальцем", — сказал Шульгин.

"Дело Скрипаля"

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

На прошлой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Москва приняла ответные аналогичные меры.