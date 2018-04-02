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В мире

"Дело Скрипаля": МИД России опубликовал список из 13 вопросов к ОЗХО

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (863)
01:2902.04.2018
(обновлено: 02:17 02.04.2018)
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© РИА НовостиЗдание МИД России. Архивное фотоЗдание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипаля", сообщается на сайте МИД России.

Башня Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Внешнеполитическое ведомство, в частности, интересует, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.

Кроме того, в Москве хотят узнать, намерен ли техсекретариат поделиться с исполкомом организации, в который входит и Россия, информацией, которую получил от британской стороны.

"Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации?" — следует из еще одного вопроса.

Российская сторона также просит разъяснить, какие эксперты выезжали на место инцидента, в каких лабораториях будет проходить анализ проб и соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.

"Ясное предложение"

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которое инициировала Москва, представит "ясное предложение", которое будет содействовать расследованию инциденту в Солсбери, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Заседание состоится 4 апреля. Оно будет закрытым для прессы.

"На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО 4 апреля мы собираемся внести еще одно предложение", — сказал Шульгин в интервью "Российской газете".

"Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины", — добавил Шульгин.

Дипломат также отметил, что мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.

"Мы ожидаем от экспертов официального, сугубо фактологического заключения о химическом составе проб, отобранных специалистами техсекретариата при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. Мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности. Никто не ждет, что эксперты на кого-то покажут пальцем", — сказал Шульгин.

"Дело Скрипаля"

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

На прошлой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Москва приняла ответные аналогичные меры.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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el-gagarin
Интересно, что ответят или вообще не будут отвечать. Во втором случае даже не знаю как реагировать будем.
01:56
02.04.2018
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