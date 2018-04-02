МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший заместитель главного конструктора украинского госпредприятия "Антонов" Анатолий Вовнянко опубликовал статью, в которой рассказал о плачевном состоянии авиапроизводителя.

Вовнянко раскритиковал кадровую политику предприятия, отметив, что последние несколько лет позиции топ-менеджеров занимают люди с опытом работы не в авиационной, а в автомобильной и тракторной промышленности.

"Начиная с 2015 года в руководство ГП "Антонов" назначаются "менеджеры", не имеющие никакого отношения к авиации, образованию, опыту и знаниям. Единственное, в чем они преуспевают, так это в пиаре и рассказах в украинских СМИ о своих "достижениях" и планах на будущее. Поскольку состояние авиастроительной отрасли катастрофически ухудшается, то вместо кардинальных преобразований проводят только ежегодную смену "руководителей"", — пишет Вовнянко.

Экс-конструктор отмечает, что США, Европа, Китай и Россия стремительными темпами развивают авиа- и двигателестроение, создают и продают беспилотные аппараты, в то время как Украина "остается в XX веке".

"В Украине на протяжении последних 12 лет были построены только так называемые самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-132D, которые являются модификациями самолетов Ан-148 и Ан-26,-32 созданных (генеральным конструктором Петром — ред.) Балабуевым и (генеральным конструктором Олегом — ред.) Антоновым 15-50 лет назад. По характеристикам уступают современным зарубежным аналогам, соответственно, КС-390, C-130J и С-295W, С-27J, которые серийно производятся и продаются во всем мире, включая страны СНГ. А поскольку традиционные рынки, в особенности Россия, для самолетов ГП "Антонов" утрачены, то найти новые рынки не удается", — пишет экс-конструктор.

На Украине в 2005 году, подчеркивает Вовнянко, была прекращена разработка новых самолетов, а с 2015 года и штучное производство.

"Достояние Украины — авиационная промышленность на протяжении нескольких десятилетий создавалась многими поколениями советских и украинских граждан, которые вкладывали в нее свои таланты, знания, труд, здоровье. Всего лишь 12 лет понадобилось двум поколениям непрофессиональных и жадных "менеджеров" чтобы все это угробить", — резюмирует автор статьи.

Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. В результате "Антонов" провел последние годы в глубоком кризисе — например, в 2016-м предприятие не выпустило ни одного нового самолета. Прошлым летом украинские власти решили окончательно ликвидировать концерн в связи с переходом всех его предприятий в состав "Укроборонпрома".