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В мире

Авиаконструктор "Антонова" рассказал, как умирает предприятие

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (11)
01:1002.04.2018
215124
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкИспытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ. Архивное фотоИспытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший заместитель главного конструктора украинского госпредприятия "Антонов" Анатолий Вовнянко опубликовал статью, в которой рассказал о плачевном состоянии авиапроизводителя.

Сборочный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Украинский "Антонов" ищет выход на российский рынок, пишут СМИ

Вовнянко раскритиковал кадровую политику предприятия, отметив, что последние несколько лет позиции топ-менеджеров занимают люди с опытом работы не в авиационной, а в автомобильной и тракторной промышленности.

"Начиная с 2015 года в руководство ГП "Антонов" назначаются "менеджеры", не имеющие никакого отношения к авиации, образованию, опыту и знаниям. Единственное, в чем они преуспевают, так это в пиаре и рассказах в украинских СМИ о своих "достижениях" и планах на будущее. Поскольку состояние авиастроительной отрасли катастрофически ухудшается, то вместо кардинальных преобразований проводят только ежегодную смену "руководителей"", — пишет Вовнянко.

Экс-конструктор отмечает, что США, Европа, Китай и Россия стремительными темпами развивают авиа- и двигателестроение, создают и продают беспилотные аппараты, в то время как Украина "остается в XX веке".

Украинский военно-транспортный самолет Ан-178 на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт: "Антонов" мечется, но его самолеты уже никому не нужны

"В Украине на протяжении последних 12 лет были построены только так называемые самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-132D, которые являются модификациями самолетов Ан-148 и Ан-26,-32 созданных (генеральным конструктором Петром — ред.) Балабуевым и (генеральным конструктором Олегом — ред.) Антоновым 15-50 лет назад. По характеристикам уступают современным зарубежным аналогам, соответственно, КС-390, C-130J и С-295W, С-27J, которые серийно производятся и продаются во всем мире, включая страны СНГ. А поскольку традиционные рынки, в особенности Россия, для самолетов ГП "Антонов" утрачены, то найти новые рынки не удается", — пишет экс-конструктор.

На Украине в 2005 году, подчеркивает Вовнянко, была прекращена разработка новых самолетов, а с 2015 года и штучное производство.

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МИД: разрыв связей с Россией ведет к деиндустриализации экономики Украины
"Достояние Украины — авиационная промышленность на протяжении нескольких десятилетий создавалась многими поколениями советских и украинских граждан, которые вкладывали в нее свои таланты, знания, труд, здоровье. Всего лишь 12 лет понадобилось двум поколениям непрофессиональных и жадных "менеджеров" чтобы все это угробить", — резюмирует автор статьи.

Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. В результате "Антонов" провел последние годы в глубоком кризисе — например, в 2016-м предприятие не выпустило ни одного нового самолета. Прошлым летом украинские власти решили окончательно ликвидировать концерн в связи с переходом всех его предприятий в состав "Укроборонпрома".

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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jurok2055
Это все не правда..это все ложь.Концерн Антонов после того как перестал работать со страннои "агресора"процветает еще лучще. Заказов хоть отбавляи....Работаем в три смены....
Анатолий Вовнянко агент Кремля ..шпиен))

Такое будут трубить укросми)
01:25
02.04.2018
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Valle A
Вот и хорошо.
01:13
02.04.2018
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