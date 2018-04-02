Исламистская сеть в Европе. Боевики готовят новые атаки в странах ЕС

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Мария Ефимова. После фактического поражения ИГ* в Ираке и Сирии идея "халифата" уже не так популярна, и поток джихадистов в страны Ближнего Востока сокращается. Однако для мусульманского населения Европы "мировой джихад" по-прежнему актуален. Как организовано исламистское подполье в Европе — в материале РИА Новости.

Сеть вместо государства

Через год после волны терактов, прокатившейся по Западной Европе в ответ на операцию сил антитеррористической коалиции против ИГ* в Ираке и Сирии, уровень террористической угрозы в государствах с большим мусульманским населением остается стабильно высоким.

"Говорить о разгроме ИГ*, по моему мнению, преждевременно. Организация потеряла огромные территории, но ее ответвления продолжают действовать в Ливии, Афганистане, Азии, на Синае и в зоне Сахеля. Многие лидеры живы, включая самого "халифа" аль-Багдади, — объяснил РИА Новости бывший сотрудник французской внешней разведки и руководитель Европейского центра по вопросам стратегической разведки Клод Монике. — ИГ* уже 20 лет: созданная в Иордании в 1998 году организация существовала под разными названиями и показала себя крайне живучей. Не исключено, что в ближайшие годы с их стороны будут предприняты попытки возродить "халифат". Но сейчас это преимущественно сетевая структура".

© AP Photo / AP Photo/Militant video Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади © AP Photo / AP Photo/Militant video Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади

Значительная часть этой сети находится в Европе. Согласно недавно озвученным данным Европола, в подпольных террористических ячейках состоит до 30 тысяч человек. По словам директора Европола Роба Уэйнрайта, в последние годы наблюдается настоящий всплеск террористической активности и в ближайшем будущем Европе придется противостоять "многочисленным и разнообразным вызовам". Об этом же свидетельствуют заявления служб безопасности нескольких стран и рейтинг Министерства иностранных дел Великобритании: вероятность терактов в Западной Европе в 2018 году наиболее высока в самой Великобритании, а также во Франции и Германии. Из стран, переживших теракты в 2017 году, лишь Бельгия понизила уровень угрозы с трех ("серьезный") до двух ("средний") из четырех возможных, однако не на всей территории. Прошлогодняя волна терактов может оказаться далеко не последней, предупреждают европейские эксперты в области безопасности.

"Доморощенные террористы"

Вопреки ожиданиям, мощного потока террористов-"возвращенцев" (граждан ЕС и Великобритании) с Ближнего Востока в Европу в 2017-2018 годах не наблюдается, но те, кто все же приезжает, по информации экспертов Центра изучения терроризма и восстаний компании IHS Jane (Terrorism and Insurgency Center, JTIC), в разы лучше подготовлены в военно-техническом отношении. В частности, теперь террористы, воевавшие в Ираке и Сирии, умеют использовать для доставки взрывных устройств беспилотные летательные аппараты, а также владеют более совершенными технологиями изготовления этих устройств, включая автомобильные бомбы.

Основная же угроза исходит от так называемых "доморощенных террористов" — молодых мусульман с европейскими паспортами, эмигрантов второго и третьего поколения, чью радикализацию объясняют бедностью, низким социальным статусом и сочувствием единоверцам, ставшим жертвами войн. Согласно опубликованному в марте 2018 года докладу бельгийского Эгмонтского королевского института международных отношений, за 2017 год восемь стран Западной Европы пережили 16 терактов, еще 30 были сорваны, и все они готовились именно "доморощенными террористами".

"С момента первого теракта ИГ* на Западе мы видим два типа операций под этим брендом. Атака в Брюсселе в мае 2014 года, скоординированная серия нападений в ноябре 2015 года в Париже и Сен-Дени и взрывы 22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя были осуществлены иностранными боевиками — людьми, прошедшими тренинг в Сирии. Все остальное — бульдозер в Ницце, фургон в Барселоне, серия нападений в Лондоне и Копенгагене, как и десятки так и не совершенных атак, готовились гражданами Европы. Это определенно проблема номер один, что бы ни говорили об опасности "возвращенцев". Те, кто воевал в Сирии и Ираке, по факту не спешат в Европу. Многие из них убиты или сидят в тюрьмах, другие отправились на джихад в Ливию и Афганистан", — заключает Клод Монике.

Подручными средствами и на свои деньги

Последний тренд среди "доморощенных террористов" ИГ* состоит в том, что злоумышленники прибегают к методикам, не требующим ни огнестрельного оружия, ни самодельных взрывных устройств. Им достаточно тяжелой строительной техники или холодного оружия. Для организации такого теракта не нужно ничего, кроме промывания мозгов в школе, местной мечети или на интернет-форуме. Причем последний способ коммуникации лидирует. Подавляющее большинство атак организовали те, кто общался с представителями ИГ* в интернете, получая детальные инструкции при помощи зашифрованных сообщений и никогда не встречаясь со своими "менторами" лично.

"Аль-Каида"*, задумывая диверсии в Европе и США, обычно концентрировалась на масштабных операциях, которые требовали длительной и тщательной подготовки, таких как атаки 11 сентября 2001 года или серия скоординированных взрывов в Лондоне в 2005 году, — говорит Клод Монике. — Большинство подобных операций проваливалось, потому что для них было нужно множество прошедших тренинг операторов, которые постоянно обменивались бы сообщениями и звонками. Именно это позволяло спецслужбам выслеживать и арестовывать злоумышленников до совершения преступления. ИГ* иногда тоже проводит такие операции (например, в Париже), но гораздо чаще они не координируют акцию сами, а просто подстрекают своих последователей — легко возбудимых молодых людей — совершать изолированные нападения, подобные тому, что было в Каркассоне несколько дней назад (теракт на юге Франции, погибли четыре человека, ранены 16. — Прим. ред.). Такие акции очень трудно предотвратить. Именно этот тип нападений самый распространенный. И за каждым может последовать еще серия".

Теракты стали не только проще, но и дешевле. Современная террористическая деятельность очень редко предполагает серьезное финансирование из-за рубежа. По данным Норвежского института исследований в области обороны, большинство терактов в Западной Европе осуществлены на собственные средства террористов — сбережения, заработанные вполне законно. Девяносто процентов участников террористических ячеек были вовлечены в приносящую легальный доход деятельность, половина ячеек находилась на самофинансировании. Лишь 25% подобных структур получали деньги от террористов из-за границы. По данным экспертов, этот тренд сохранится в ближайшем будущем: продолжит сокращаться число финансируемых извне ячеек и увеличиваться число самофинансируемых. Кроме того, указывается на сравнительно небольшую стоимость подобных атак: 75% терактов обошлись в сумму менее десяти тысяч долларов. После 11 сентября крупные финансовые транзакции, тем более проходящие через имеющие дурную репутацию исламские благотворительные фонды, поставили на особый контроль. А набирающие популярность недорогие атаки, к тому же осуществленные на заработанные законными путями деньги, делают задачу отследить активность террористов заранее в разы сложнее.

*Террористическая организация, запрещенная в России.