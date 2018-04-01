Служебные крокодилы: украинские пограничники пошутили о новых "сотрудниках"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) разместила на своем сайте шуточную новость о том, что в скором времени в ведомстве появятся служебные нильские крокодилы.

Отмечается, что пограничники начали эксперимент, направленный на обучение рептилий.

"Для начала им (крокодилам. – Прим. ред.) доверят охрану пограничных катеров и кораблей, которые базируются в Одесской области", — сообщается на сайте ГПСУ.

Пограничники обращают внимание на "неоспоримые достоинства" животных. В сообщении пресс-службы ГПСУ говорится, что благодаря сверхчувствительным рецепторам крокодилы способны реагировать на малейший всплеск воды на расстоянии до ста метров, "третье веко" позволяет им следить за обстановкой под водой, а своим хвостом рептилии могут потопить целую подлодку.

"Пограничники надеются, что браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжение, не придется проверять челюсти нильского крокодила на прочность. Ведь само только присутствие хищника на участке подразделения станет мощным сдерживающим фактором для преступников", — говорится на сайте украинской госпогранслужбы.