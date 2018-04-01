Во Франции потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат, есть погибший

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жертвой инцидента со сверхлегким летательным аппаратом во французском департаменте Изер стал один человек, еще один получил ранения, сообщает радиостанция Europe1.
Как сообщает радиостанция, аппарат потерпел крушение в воскресенье на севере департамента Изер. На борту СЛА находились два человека.
В результате инцидента 52-летний мужчина скончался на месте. 30-летний мужчина получил тяжелые ранения, он был госпитализирован в Гренобль.
Жандармерия начала расследование инцидента.