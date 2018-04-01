Франция призывает Израиль к "сдержанности" в связи с ситуацией в Газе

Люди на одной из улиц в секторе Газа. Архивное фото

Люди на одной из улиц в секторе Газа. Архивное фото

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Франция призывает Израиль действовать с "максимальной сдержанностью" в связи с ситуацией в Газе, говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Ранее в воскресенье министр обороны Израиля Авигдор Либерман отверг призывы к международному расследованию гибели полутора десятков палестинцев при разгоне акции протеста на границе сектора Газа и пригрозил действовать еще жестче, если беспорядки повторятся.

"Франция выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с серьезными инцидентами, произошедшими в последние дни в секторе Газа. Франция напоминает израильским властям об их обязанности защищать гражданских лиц и просит их действовать с максимальной сдержанностью ", — говорится в заявлении.

МИД Франции также "напомнил о праве палестинцев на мирные демонстрации".

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.