В ДНР заявили об обстреле ряда населенных пунктов со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (9)

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли четыре поселка и окраину Донецка в воскресенье вечером, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта.

"Несмотря на запрошенный режим тишины, ВСУ продолжают огонь по направлению вентствол шахты Бутовка (контролируется ВСУ — ред.) — поселок Спартак (под контролем ДНР — ред.) с применением РПГ (ручного противотанкового гранатомета), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также в воскресенье вечером украинские силовики открывали огонь по подконтрольным ДНР селам Васильевка, Веселое, Жабичево и району шахты Октябрьская на северной окраине Донецка.