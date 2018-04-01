Американский сенатор признал, что меры США по давлению на РФ не работают

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм признал, что попытки администрации президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию не работают.

"Думаю, проблема в том, что Россия сорвалась с цепи. Что бы мы ни делали, это не работает. И президент почему-то испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор", — заявил Грэм в интервью телеканалу Fox News.

Сенатор призвал Белый дом добиться экономической изоляции России, в частности, лишить Москву покупателей энергоресурсов, предоставив им альтернативные источники топлива.

По мнению республиканца, Трампу стоит ориентироваться в своей политике на пример одного из своих предшественников-однопартийцев Рональда Рейгана, возглавлявшего США с 1981 по 1989 годы.