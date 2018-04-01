Мандат ОЗХО не предполагает установление виновных по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Мандат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Мы ожидаем от экспертов официального, сугубо фактологического заключения о химическом составе проб, отобранных специалистами техсекретариата при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. Мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности. Никто не ждет, что эксперты на кого-то покажут пальцем", — сказал Шульгин в интервью "Российской газете".

Он добавил, что техэкспертами ОЗХО должно быть определено применение определенного вещества, по какой-то химической формуле оно было создано.

"Но все равно предстоит выяснить, что же все-таки случилось, как это отравляющее вещество было доставлено на место преступления. Для этого мы должны получить доступ ко всем материалам британского расследования, к записям с камер наружного наблюдения, к расшифровке телефонных разговоров. Необходимо ознакомиться с заключением британской военной лаборатории Портон-Даун по образцам проб, в том числе биоматериалов, якобы взятых британскими врачами у потерпевшей", — отметил Шульгин.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.