Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта 2018

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта 2018

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Работа экспертов техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по "делу Скрипалей" в Великобритании велась непрозрачно, у России много вопросов, заявил посол России в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин в интервью "Российской газете".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"У нас есть к ним много вопросов, поскольку все осуществлялось крайне непрозрачно. И мы пришли к выводу, что самое время сделать еще одну попытку и перевести рассмотрение ситуации в сугубо правовую плоскость", — сказал он.

Шульгин подчеркнул, что российская сторона ставит вопрос о том, чтобы расследование, инициированное британской стороной в рамках ОЗХО, "осуществлялось транспарентно".

"Крайне важно, чтобы эксперты техсекретариата делились информацией, но они явно не хотят этого делать", — добавил он.