РФ представит исполсовету ОЗХО "ясное предложение" по инциденту в Солсбери

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое инициировала Москва, представит "ясное предложение", которое будет содействовать расследованию инциденту в Солсбери, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Заседание состоится 4 апреля. Оно будет закрытым для прессы.

"На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО 4 апреля мы собираемся внести еще одно предложение", — сказал Шульгин в интервью "Российской газете".

"Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины", — добавил Шульгин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила созвать внеочередное заседание исполсовета ОЗХО в связи с ситуацией вокруг "дела Скрипалей".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.