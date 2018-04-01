Постпред РФ при ОЗХО подтвердил, что в стране не разрабатывался "Новичок"

Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Россия никогда не вела разработку отравляющего вещества, известного на Западе как "Новичок", заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"Я могу ответственно сказать — независимо от того, каких химиков сейчас цитируют: в Российской Федерации никогда не осуществлялись никакие научно-конструкторские, опытные работы, не было никакой программы под названием "Новичок", — сказал Шульгин в интервью "Российской газете".

Он добавил, что в советские времена, начиная с 1970-х годов, советские ученые приступили к созданию новых видов отравляющих нервно-паралитических веществ, но аналогичные разработки велись и на Западе.

"И были не одиноки: над их созданием активно работали англичане, американцы… В открытых источниках можно найти много ссылок на незадекларированные вещества нервно-паралитического свойства, которые на Западе почему-то называют "Новичок". Повторяю, что никакого отношения к этому "Новичку" мы не имеем", — подчеркнул Шульгин.

Инцидент в английском Солсбери с живущем в Британии шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью, имеющей гражданство РФ, случившийся 4 марта, вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. Власти Великобритании, не предоставляя убедительных доказательств и отказываясь дать Москве доступ к расследованию, утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Власти РФ все обвинения категорически опровергают и заявляют о готовности сотрудничать по расследованию. Президент России Владимир Путин отмечал, что обвинение РФ в причастности к отравлению Скрипалей — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. При этом Путин подчеркивал, что у России нет химического оружия, и это подтверждено международными наблюдателями.