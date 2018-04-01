МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Капитан сборной Украины по футболу и полузащитник киевского "Динамо" Руслан Ротань рассказал об угрозах, поступавших в его адрес из-за тренировок с казанским "Рубином".

Как отметил футболист в интервью YouTube-каналу "Вацко Live", его приглашали играть в российском клубе еще за полгода до начала конфликта на востоке Украины.

"У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет — "Днепр" (украинский футбольный клуб. – Прим. ред.), но если в "Днепре" что-то у нас не получится, то я готов вернуться к разговору", — пояснил Ротань.

По словам спортсмена, он понимал, что после возможного перехода в "Рубин" подвергнется критике на Украине.

"Понимал, что буду персоной нон грата, но заработаю такие деньги, какие за всю карьеру не заработал", — заявил полузащитник.

После появления фотографий с его тренировки вместе с "Рубином" на Ротаня посыпались угрозы физической расправы.

"Звонков было очень много — и мне, и жене. Только я не понимаю, почему семье угрозы", — рассказал спортсмен.