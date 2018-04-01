Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора

АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за слова о преступлениях ВС Турции против гражданского населения, в свою очередь обвинив Тель-Авив в проведении политики террора.
Турецкий МИД выступил с осуждением "несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов" и потребовал от Израиля немедленно это прекратить. Позже Эрдоган публично назвал действия израильтян "бесчеловечной атакой". Нетаньяху отверг обвинения со стороны Турции, заявив, что "самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население".
Турецкий лидер призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Анкары. "Нетаньяху должен быть искренним и перестать критиковать Турцию", — сказал Эрдоган.