Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии", депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко задекларировал 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов по курсу нацбанка) доходов за 2017 год, это больше того, что заработали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщала, что президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов.

Согласно декларации Ляшко, его доход составил выигрыш в лотерею "Фаворит спорт" около 20,6 тысячи долларов, банковские проценты, около 10 тысяч долларов дохода составила заработная плата, около 10 тысяч долларов — обеспечение депутатской деятельности, около 68 тысяч долларов — проценты от вкладов в Государственном Сберегательном банке и банке Аркада (Киев), около 72 тысяч долларов — доход от предоставления имущества в аренду, а около 600 тысяч долларов — доход от отчуждения недвижимости.

Согласно декларации, в 2017 году Ляшко приобрел жилой дом и земельный участок под Киевом. В собственности депутата также шесть земельных участков под Киевом, квартира и офис в Киеве. Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома под Киевом.

Депутат задекларировал автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser.

Его гражданская жена Росита Сайранен задекларировала около 21 тысячи долларов доходов за 2017 год, в этом же году она приобрела Mercedes-Benz GLE 2017 года выпуска (стоимость в декларации не указана).