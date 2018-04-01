В Афганистане погибли четыре мирных жителя в ходе военной операции

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Четверо мирных жителей погибли и 25 пострадали в ходе операции силовиков по борьбе с боевиками радикального движения "Талибан"* в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителя полиции Сануллаха Роохани (Sanullah Roohani).

Роохани заявил, что представители армии, полиции и разведки проводили операцию в районе Джарам вечером в субботу.

В ходе перестрелки погибли четыре человека, включая женщину. Пострадавших доставили в больницы.

*Запрещенная в России террористическая организация