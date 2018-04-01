Трамп отказал демократам в диалоге по вопросу депортации детей нелегалов

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что больше не будет договариваться с демократами по программе защиты от депортации детей нелегалов (DACA).
"Республиканцы должны пойти на "ядерный вариант", чтобы принять жесткие законы (в области миграции). Больше никаких сделок по DACA!" — написал Трамп в своем Twitter.
Под ядерным вариантом в конгрессе США подразумевается изменение правил утверждения законопроектов, когда для их принятия требуется простое большинство, а не две трети голосов. В настоящее время республиканцы имеют простое большинство в обеих палатах конгресса.
"Эти большие потоки людей пытаются получить преимущество за счет DACA. Они хотят, чтобы он на них распространялся!" — добавил президент.
Осенью 2017 года администрация Трампа заявила, что намерена закрыть программу до 5 марта 2018 года, но два федеральных суда распорядились сохранить основные положения программы. Белый дом пока не оспаривал эти решения. В феврале Верховный суд США отказался рассматривать вопрос о том, может ли Белый дом отменить эту программу. Трамп все это время призывает конгресс отменить или заменить DACA, но демократы отказываются это делать.