Трамп пригрозил Мексике отменой соглашения по НАФТА

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не предпримут эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

"Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, НАФТА. Нужна стена!", — написал Трамп в своем Twitter

Ранее президент США был вынужден подписать бюджет страны, в котором на программу строительства стены на границе с Мексикой выделены лишь 1,6 миллиарда долларов вместо 25 миллиардов, которые запрашивала администрация.

Переговоры по изменению соглашения по НАФТА ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.