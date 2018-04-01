Трамп пригрозил Мексике отменой соглашения по НАФТА

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не предпримут эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами.Twitter.
Ранее президент США был вынужден подписать бюджет страны, в котором на программу строительства стены на границе с Мексикой выделены лишь 1,6 миллиарда долларов вместо 25 миллиардов, которые запрашивала администрация.
Переговоры по изменению соглашения по НАФТА ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.