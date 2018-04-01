Sehidler Mescidi мечеть рядом с комплексом Башни пламени в Баку. Архивное фото

Sehidler Mescidi мечеть рядом с комплексом Башни пламени в Баку. Архивное фото

БАКУ, 1 апр – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала в воскресенье данные о регистрации международных наблюдателей на президентские выборы в стране 11 апреля, на сегодняшний день комиссия зарегистрировала 603 международных наблюдателя.

"На сегодняшний день регистрацию прошли 603 международных наблюдателя. За выборами будут наблюдать 52 представителя международных организаций. Наблюдатели, которые прибудут в Азербайджан, будут представлять 54 страны", — сообщили РИА Новости в ЦИК.

В комиссии добавили, что для наблюдения в окружных избирательных комиссиях прошли регистрацию 55 965 местных наблюдателей.

Ранее в республике завершился процесс регистрации кандидатов на высший государственный пост. Борьбу будут вести восемь человек: кандидат от правящей партии "Новый Азербайджан", действующий президент страны Ильхам Алиев; Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана"; Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана; Фарадж Гулиев от партии "Национальное движение возрождения"; Рази Нуруллаев от "Инициативной группы фронтистов"; Хафиз Гаджиев от партии "Современный Мусават"; самовыдвиженец Захид Орудж; Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.

Ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават", заявили о бойкоте выборов.