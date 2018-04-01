ВСУ не дают эвакуировать обстрелянный автомобиль в Донбассе. заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (8)

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики ведут огонь по месту обстрела медицинского автомобиля Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), не давая эвакуировать машину, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее ЛНР обвинила украинских силовиков в обстреле медицинского автомобиля, эвакуирующего военнослужащего Народной милиции. В результате обстрела были ранены три человека.

"Украинские силовики продолжают обстреливать место подрыва санитарного автомобиля Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Противник продолжает применять при обстреле вооружение БМП и ПТУР (противотанковая управляемая ракета), тем самым исключая возможность эвакуировать поврежденный автомобиль", — заявил Марочко.

По его словам, ранее в этом районе неоднократно фиксировались полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков. "Сегодняшний день не был исключением. Отмечается, что в момент начала движения санитарного автомобиля военнослужащими НМ ЛНР был замечен БПЛА типа "Фантом" на расстоянии до 1,5 километра над позициями противника", — сказал представитель оборонного ведомства республики.

В Народной милиции ЛНР не исключают, что данная провокация была подготовлена украинской стороной заблаговременно.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

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