Фанатам "Ганновера" запретили проносить на матч антироссийский баннер

Во время матча немецкой футбольной команды Бундеслиги между Ганновером 96 и РБ Лейпцигом в Ганновере, Германия. 31 марта 2018

Во время матча немецкой футбольной команды Бундеслиги между Ганновером 96 и РБ Лейпцигом в Ганновере, Германия. 31 марта 2018

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Руководство немецкого футбольного клуба "Ганновер 96" запретило болельщикам демонстрировать баннер с призывом ввести ограничительные меры против России на домашнем матче с ФК "Лейпциг". Об этом сообщает Welt.

Отмечается, что перед игрой фанатам запретили проносить 40 транспарантов с оскорбительным или провокационным содержанием. Среди них, в частности, присутствовал плакат с надписью "Введите санкции против России и ее пособников". По информации издания, лозунг направлен против председателя наблюдательного совета "Ганновера" и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Ввести санкции против Шредера ранее предлагал глава МИД Украины Павел Климкин. Он назвал бывшего канцлера "лоббистом" Кремля и призвал Брюссель изучить, "как можно действовать в этой ситуации". Позднее министр открестился от своих слов, заявив, что не имел в виду персональные санкции.

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера с 1998 по 2005 год. В сентябре прошлого года его избрали в состав совета директоров "Роснефти". Экс-канцлер не раз заявлял о своей дружбе с президентом Владимиром Путиным, а также негативно высказывался о санкциях. Ранее Шредер сообщил, что не станет пересматривать свое отношение к российскому лидеру, несмотря на связанную с этим критику в свой адрес.