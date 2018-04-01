В Коста-Рике проходят выборы президента

МЕХИКО, 1 апр – РИА Новости. Второй тур выборов президента проходит в воскресенье в Коста-Рике.

"Началось голосование на всей территории страны", — сообщил верховный избирательный суд в своем микроблоге в Twitter.

Всего правом голоса в центральноамериканской стране обладают более 3,3 миллиона человек.

По итогам первого тура, прошедшего в начале февраля, борьбу за пост главы государства продолжают два кандидата с одинаковыми фамилиями. Это депутат-евангелист Фабрисио Альварадо от партии "Национальное возрождение" и бывший министр Карлос Альварадо от партии "Гражданское действие".

В первом туре оба Альварадо набрали похожее число голосов (24,99% и 21,63% соответственно). Наблюдатели затруднялись перед вторым туром отдать предпочтение тому или иному кандидату.

Президент Коста-Рики избирается на четыре года. Вступление в должность нового главы государства ожидается в начале мая.