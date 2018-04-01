Избирком Афганистана заявил, что парламентские выборы пройдут 20 октября

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава независимой избирательной комиссии Афганистана Гул Джан Бади Саяд подтвердил, что парламентские и региональные выборы в стране назначены на 20 октября, передает агентство Khaama Press.
По словам чиновника, участие в выборах всех политических партий и институтов поможет комиссии организовать прозрачное и честное голосование.
Назначение точной даты выборов поприветствовали в миссии ООН в Афганистане. "Назначение конкретной даты выборов является заметным позитивным и важным событием в работе независимой избирательной комиссии и сделает возможным прогресс от формального планирования к реализации", — заявил спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамити Ямамото.