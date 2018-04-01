Более двадцати человек пострадали при землетрясении на западе Ирана

Спасатели ищут выживших после землетрясения в Иране. Архивное фото

Спасатели ищут выживших после землетрясения в Иране. Архивное фото

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3 на западе Ирана, сообщает агентство Тасним со ссылкой на чиновников.

"Из-за сегодняшнего землетрясения на данный момент пострадали 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь", — заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах).

По данным Института геофизики при Тегеранском университете, магнитуда землетрясения составляла 5,3.