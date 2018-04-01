Глава МИД Германии высказался за сотрудничество с Россией

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза нуждаются в России и надеются на сотрудничество с ней, заявил в интервью изданию Bild министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова", — сказал он.

По его словам, Россия — важная опора мирового порядка, а сотрудничество с Москвой по вопросам прекращения вооруженных конфликтов и разоружения необходимо для ЕС.

Вместе с тем Маас отметил, что высылка российских дипломатов из стран Евросоюза была проявлением солидарности с Лондоном и "сигналом единства".

Ранее ряд стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в Великобритании. Москва в ответ приняла зеркальные меры.