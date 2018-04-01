ПРАГА, 1 апр – РИА Новости. За выдачей в США обвиняемого в этой стране, а также в РФ в хакерстве россиянина Евгения Никулина скрывается не что иное, как стремление заинтересованных лиц получить компромат на американского президента Дональда Трампа, написал в воскресенье в Twitter пресс-секретарь главы Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек.

"За выдачей Никулина скрывается стремление получить "боеприпасы" на Трампа, о союзничестве с США речь вообще не идет", — написал Овчачек.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney.

Ovčáček: Za vydáním Nikulina je snaha získat munici na Trumpa, o spojenectví s USA vůbec nejde https://t.co/EdlVaRf9Yt — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 31 марта 2018 г.

Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США.

Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава минюста Роберт Пеликан. В ночь на пятницу Никулин на самолете минюста США был экстрадирован из Праги в Вашингтон.

Чешский адвокат россиянина Мартин Садилек сообщил РИА Новости, что узнал об уже произведенной экстрадиции своего подзащитного в США из СМИ. Он не был предварительно информирован об этом, согласно принятым правилам, минюстом республики и не мог предпринять соответствующих действий.

"Возможно, министр юстиции со временем объяснит, почему общественность о выдаче Никулина впервые была проинформирована анонимно через (пражский еженедельник) Respekt", — написал пресс-секретарь президента Овчачек в Twitter.

Ранее в феврале глава минюста Пеликан, выступая перед депутатами чешского парламента, заявил, что Земан дважды в разговорах с ним настойчиво рекомендовал принять решение о выдаче Никулина в Россию.

По данным пражского портала České noviny, о выдаче Никулина в США на этой неделе говорил с чешскими политиками спикер палаты представителей США Пол Райан, находившийся в республике с частным визитом.

"Как сказал Райан, Вашингтон не хочет ничего иного, кроме как придерживаться законов. При этом Райан отверг предположения о том, что он пытался оказать давление на представителей Чехии", — написал портал.