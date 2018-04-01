Посол России в Лондоне рассказал, кто стоит за "делом Скрипаля"

Палатка на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

Палатка на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр — РИА Новости, Елена Тимошенко. Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ назвал "дело Скрипаля" провокацией, осуществленной британскими спецслужбами.

"С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб", — сказал глава дипмиссии.

Яковенко также отметил, что Британия сейчас находится "в очень трудном положении" по двум причинам. Первая из них — выход страны из ЕС.

"Если вы обратили внимание, в Брюсселе когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза", — заявил Яковенко.

Вторая причина, по словам посла, связана с ролью Британии "в западном союзе". По его словам, после утверждения концепции национальной безопасности Лондон взял курс на лидерство в вопросе сдерживания Москвы.

"Для того чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация. Для того чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ, вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа", — добавил Яковенко.

Посол также отметил, что Британии не удастся засекретить информацию по "делу Скрипаля". "Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем", — заключил российский посол.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

Несмотря на отсутствие доказательств, британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

В российском МИД не раз заявляли, что британские власти "уходят от общения" с Москвой. Так, представители российской стороны до сих пор не получили официальных сведений о времени происшествия, самочувствии пострадавших и ходе расследования. Кроме того, Лондон пока никак не ответил на запрос о предоставлении доступа к бывшему агенту ГРУ и его дочери.