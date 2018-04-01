Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения со стороны Турции в несоразмерном применении силы против палестинских демонстрантов, заявив, что Анкара не имеет права читать мораль "самой нравственной армии в мире".
"Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население", — говорится в ответном заявлении Нетаньяху, распространенном его пресс-службой.
"Похоже, что так в Анкаре справляют 1 апреля", — добавил он.
Турецкий МИД в пятницу выступил с осуждением "несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов" и потребовал от Израиля немедленно это прекратить. Позже президент Турции Тайип Эрдоган публично назвал действия израильтян "бесчеловечной атакой", цитирует его агентство "Франс Пресс".
В армии подсчитали, что в пятничной акции участвовали порядка 30 тысяч палестинцев, которые пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь. Военные обращают внимание, что все погибшие оказались мужчинами в возрасте 18-30 лет, по меньшей мере десять из них принадлежали к различным группировкам палестинских боевиков.