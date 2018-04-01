МИД Германии назвал высылку российских дипломатов "сигналом единства" ЕС

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал о значении решения о высылке российских дипломатов из стран ЕС.

"Тесная сплоченность европейцев при выборе мер в отношении России была важна не только как проявление солидарности с Великобританией, но и как сигнал единства", — заявил Маас в интервью Bild

При этом он отметил, что ЕС нуждается в России как в важной опоре международного порядка и как в партнере по урегулированию региональных конфликтов и разоружению.

"В связи с этим мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова", — подчеркнул он.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ Москва также объявила о высылке дипломатов и других зеркальных мерах.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает. Никаких доказательств в пользу британской версии до сих пор не представлено.