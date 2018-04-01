В ДНР заявили о трех обстрелах Васильевки со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики третий раз за два часа открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) селу Васильевка, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта.

"ВСУ третий раз открыли огонь по направлению Каменка (под контролем Киева) — Васильевка (под контролем ДНР) с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрошен режим тишины на 12.45", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, первый обстрел со стороны украинских силовиков зафиксирован в 10.45.

Село Васильевка расположено в Ясиноватском районе, контролируется ДНР. В населенном пункте расположена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса и обеспечивает водоснабжение почти двух миллионов человек по обе стороны линии соприкосновения.

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