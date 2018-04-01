В Бельгии заявили, что причастность России к "делу Скрипаля" не доказана

БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Формальных доказательств причастности России к отравлению Скрипалей представлено не было, считает эксперт по международным отношениям, профессор Католического университета Левена Танги Де Вильде.
"В деле Скрипаля впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб. Это дело было возведено на правительственный уровень c расчетом на широкую общественную огласку и предвосхищением результатов расследования. Это привело к тому, что русские с основанием отреагировали, осудив эту форму намеренного обвинения, поскольку не было формальных доказательств причастности России", — сказал эксперт в эфире радиостанции Premiere.
По его мнению, "при том, что Россия в свою очередь выслала европейских дипломатов, цель разрыва контактов не преследуется".
"Речь о том, чтобы символическим образом указать на серьезность кризиса, сократив, вероятно, временно каналы коммуникаций", — сказал Де Вильде.