В Бельгии заявили, что причастность России к "делу Скрипаля" не доказана

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Формальных доказательств причастности России к отравлению Скрипалей представлено не было, считает эксперт по международным отношениям, профессор Католического университета Левена Танги Де Вильде.

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.

"В деле Скрипаля впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб. Это дело было возведено на правительственный уровень c расчетом на широкую общественную огласку и предвосхищением результатов расследования. Это привело к тому, что русские с основанием отреагировали, осудив эту форму намеренного обвинения, поскольку не было формальных доказательств причастности России", — сказал эксперт в эфире радиостанции Premiere.

По его мнению, "при том, что Россия в свою очередь выслала европейских дипломатов, цель разрыва контактов не преследуется".

"Речь о том, чтобы символическим образом указать на серьезность кризиса, сократив, вероятно, временно каналы коммуникаций", — сказал Де Вильде.