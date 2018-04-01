Сотрудник российского посольства попал в ДТП в Киеве

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием представителя посольства РФ в Киеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на воскресенье на улице Нижний Вал произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России. По данным СМИ, автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный автомобиль-такси KIA. Указывается, что водитель автомобиля диппредставительства был в состоянии алкогольного опьянения.

"Да, ДТП было, факт можем подтвердить. Случай рядовой, полиция устанавливает степень вины участников", — рассказали в пресс-службе посольства.

Информацию о том, что сотрудник посольства был под воздействием алкоголя, в посольстве не подтвердили.

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что водитель автомобиля с дипломатическими номерами посольства РФ не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. "Он (водитель автомобиля с дипномерами — ред.) показал карточку сотрудника посольства РФ, в связи с чем патрульные не могли составить на него протокол об административном нарушении, но они детально описали суть события в рапорте, копия которого будет передана в министерство иностранных дел Украины", — сказал Тракало в эфире телеканала "112 Украина". Он также сообщил, что водителя не задерживали.