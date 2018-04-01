Появилось видео нокаута британца Прайса в бою с Поветкиным

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео решающего момента боя британца Дэвида Прайса с россиянином Александром Поветкиным. Запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как Поветкин отправил противника в нокаут левым ударом снизу и чуть сбоку. После этого Прайс рухнул на настил и долго не мог прийти в себя.

Бой состоялся в Кардиффе в ночь на воскресенье, 1 апреля, и завершился в пятом раунде. Во время выхода российского бойца на арене, вместившей более 70 тысяч зрителей, раздался свист и гул британских болельщиков.

В ходе боя Поветкину не составляло проблемы сокращать дистанцию и наносить удары, в то время как Прайс отвечал лишь редкими джебами. В третьем раунде Поветкин отправил британца в нокдаун, но тот быстро сумел подняться. Под занавес третьей трехминутки Поветкин при размене пропустил удар и попятился к канатам, однако уже в пятом отрезке встречи Поветкину удался эффектный нокаут.