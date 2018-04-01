Эстонские власти повысили пенсию почти на 8%

ТАЛЛИН, 1 апр — РИА Новости. Пенсии в Эстонии с 1 апреля повышаются на 7,6% после того, как правительство республики утвердило в марте новый индекс государственных пенсий на 2018 год.

Индексация пенсий влечет за собой повышение всех видов государственных пенсий, включая пенсии по нетрудоспособности и потере кормильца. Индексация, согласно решениям правительства, осуществляется к 1 апреля каждого года, чтобы поддерживать равновесие пенсий по отношению к зарплатам и ценам.

С 1 апреля пенсионер, имеющий 15 лет трудового стажа, вместо нынешних 236 евро в месяц будет получать 267 евро. Трудовой стаж в 30 лет уже дает право на пенсию в 360 евро (ранее 334 евро), а 40 лет — 421 евро (ранее 392 евро). Самая большая пенсия у тех, кто проработал 44 года и более: она вырастет с 415 до 446 евро.

В денежном эквиваленте индексация государственных пенсий на 2018 год обошлась почти в 97,6 миллиона евро. Индексация пенсий коснется 375,6 тысячи пенсионеров. Число получателей пособия по трудоспособности, ориентировочно, составит 62,6 тысячи человек.