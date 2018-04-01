На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 08.35 по времени UTC (11.35 мск) в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб. Очаг землетрясения залегал на глубине 52 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.