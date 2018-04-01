ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР

Военнослужащие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужащие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Трое военнослужащих народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранены в результате обстрела медицинской машины со стороны ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Сегодня, 1 апреля, в 9.20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое украинские силовики выстрелом из ПТУР (противотанковая управляемая ракета — ред.), уничтожили автомобиль "Урал", который эвакуировал заболевшего военнослужащего народной милиции ЛНР с целью оказания медицинской помощи", — заявил Марочко.

По его словам, в результате прямого попадания двое ополченцев, участвовавших в эвакуации, и сам больной получили тяжелые ранения, автомобиль полностью сгорел. "На данный момент состояние здоровья всех троих пострадавших оценивается как критическое", — отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он подчеркнул, что инцидент произошел на открытой местности, и, по утверждениям военных Народной милиции, украинские силовики не могли не видеть условных обозначений на автомобиле, свидетельствующих о его использовании в гуманитарных целях.

"В очередной раз нарушив объявленное 30 апреля "пасхальное перемирие", украинские силовики совершили беспрецедентную провокацию у линии соприкосновения", — сказал Марочко.

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