Министр финансов Украины заработал почти 22 тысячи долларов за год

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал 579,8 тысячи гривен заработной платы за 2017 год (почти 22 тысячи долларов по курсу нацбанка), свидетельствуют данные его декларации.

Данилюк в декларации сообщил, что на его банковском счете хранится 3,5 тысячи долларов и свыше 88 тысяч долларов на общем счете с женой Ольгой. Он также задекларировал 115 тысяч долларов наличных. Супруга министра финансов в 2017 году заработала менее 37 тысяч гривен (почти 1,4 тысячи долларов).

Согласно декларации, Данилюк совместно с женой владеет жилым домом общей площадью 290 квадратных метров и земельным участком под Киевом, а также автомобилем BMW X5 2008 года выпуска. Также министр финансов задекларировал антикварные швейцарские серебряные часы начала XX века (стоимость не указана) и "афонскую икону Святого Николая" XX века.

Ранее пресс-служба главы украинского государства информировала, что президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов, что чуть больше того, что заработал Порошенко.