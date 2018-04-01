Защита обжалует действия Украины, удерживающей экипаж крымского судна

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Адвокаты обжалуют действия Украины, которая нарушает международные нормы и правила, удерживая экипаж крымского рыболовецкого судна "Норд", сказал журналистам вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, курирующий вопрос освобождения крымчан.
"Сейчас прорабатывается вопрос с МИД России и на уровне республики Крым для того, чтобы крымчан вернуть обратно домой. Мы бы хоть сегодня их вернули… Но есть сложности с той стороной, она ведет себя некорректно", — сказал Михайличенко. По его словам, украинские власти удерживают экипаж "в нарушение международных норм и правил".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД РФ удалось добиться, чтобы экипажу судна "Норд" подвезли продовольствие и медикаменты. Аксенов назвал действия украинской стороны пиратством.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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