Защита обжалует действия Украины, удерживающей экипаж крымского судна

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Адвокаты обжалуют действия Украины, которая нарушает международные нормы и правила, удерживая экипаж крымского рыболовецкого судна "Норд", сказал журналистам вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, курирующий вопрос освобождения крымчан.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд в пятницу арестовал судно "Норд".

"Сейчас прорабатывается вопрос с МИД России и на уровне республики Крым для того, чтобы крымчан вернуть обратно домой. Мы бы хоть сегодня их вернули… Но есть сложности с той стороной, она ведет себя некорректно", — сказал Михайличенко. По его словам, украинские власти удерживают экипаж "в нарушение международных норм и правил".

"Да, судно действительно арестовано (украинским судом)… Адвокаты уже работают… Уже обжалуют это решение", — отметил крымский вице-премьер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД РФ удалось добиться, чтобы экипажу судна "Норд" подвезли продовольствие и медикаменты. Аксенов назвал действия украинской стороны пиратством.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>