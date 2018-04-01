Австралия предупредила туристов об "антизападных" настроениях в России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МИД Австралии посоветовал своим граждан проявлять осторожность во время путешествий в Россию. Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства.

Дипломаты порекомендовали туристам быть бдительными, избегать мест, где проходят акции протеста или демонстрации, а также не вступать в дискуссии о политике.

"Ввиду усиления политической напряженности, вам следует опасаться возможности проявления антизападных настроений или преследований", — предупредили на сайте ведомства.

Кроме того, МИД Австралии рекомендует избегать поездок на Северный Кавказ. Тем, кто собирается посетить российские регионы, граничащие с Донецкими и Луганскими областями, в ведомстве советуют пересмотреть свои планы.