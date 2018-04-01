ВСУ два раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Новое "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза", — сказал представитель оперативного командования. По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по окраинам Донецка.