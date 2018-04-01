Совбез ООН не принял проект заявления по сектору Газа, сообщил источник

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Предложенный кувейтской делегацией проект заявления СБ ООН для прессы в связи с ситуацией в секторе Газа не был принят, сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.
"Члены Совета Безопасности призвали все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию", — говорится в проекте документа.
Текст черновика заканчивается тем, что Совбез хотел бы привлечь внимание к продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, основанного на принципе сосуществования двух государств.
В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Как сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, в ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев, почти 1,5 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.
По окончании встречи постпред Кувейта при ООН сообщил журналистам, что Совбез может позже согласовать заявление для прессы по событиям в Газе.