Россия требует ответа: МИД опубликовал вопросы по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел России опубликовало вопросы к Великобритании и Франции по "делу Скрипаля", сфабрикованного против Москвы. Списки были включены в ноты, переданные Лондону и Парижу через российские посольства.

Так, Россия потребовала объяснить, по каким причинам ей отказали в праве консульского доступа к двум российским гражданам, которых отравили на территории Великобритании. Также в МИД поинтересовались, вводили ли пострадавшим антидоты, и если да, то в какой форме и каким образом противоядия смогли оказаться у британских медиков прямо на месте инцидента.

Кроме того, Россия задала вопрос, на основании каких маркеров Лондон установил "российское происхождение" вещества, примененного при отравлении Скрипалей и располагает ли Британия контрольными образцами боевого отравляющего вещества, растиражированного в западной прессе как "Новичок", и разрабатывала ли британская сторона аналоги этого вещества.

Помимо этого, Москву возмутило привлечение Парижа к расследованию, несмотря на то, что пострадали именно российские граждане.

Позже на сайте МИД России появился и список из десяти вопросов к Франции, переданных внешнеполитическому ведомству страны.

Паритетная высылка

Россия высылает 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии для установления паритета в численности британских дипломатов в России и российских — в Великобритании. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем Facebook.

"Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — отметила Захарова.

Также представитель МИД напомнила о недавней высылке 23 британских дипломатов, что стало зеркальным ответом на высылку 23 российских дипломатов из-за якобы причастности Москвы к инциденту с отравлением Скрипаля.

Помимо этого, Захарова предположила, почему Великобритания скрывает информацию, касающуюся инцидента. По ее мнению, неразглашение деталей может прямо указывать на причастность британских спецслужб к нападению на двух российских граждан.

"У нас нет информации по этому делу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть", — подчеркнула Захарова.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта в городе Солсбери бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания и вскоре госпитализировали. Как позже стало известно, Скрипалей отравили веществом А234.

Британия незамедлительно выдвинула обвинения в адрес России, что она якобы имеет отношение к инциденту, поскольку отравившее Скрипалей вещество было разработано в СССР. Москва, в свою очередь отвергла заявления британской стороны, указав в частности на факт ликвидации химоружия в России в 2017 году в присутствии иностранных наблюдателей.

Однако Лондон объявил о заморозке двусторонних отношений на высшем уровне и обязал 23 российских дипломатов покинуть Великобританию. Москва объявила о зеркальных мерах с высылкой 23 британских дипломатов и отзывом согласия на открытие британского консульства в Санкт-Петербурге. Также МИД предписал Британскому совету прекратить работу на территории России.

Позже ряд стран Евросоюза, а также Норвегия, США, Канада, Австралия, Молдавия и Украина последовали примеру Великобритании и также приняли решение о высылке российских дипломатов, на что последовали зеркальные меры со стороны России.

При этом не все европейские страны "выразили солидарность" с Лондоном. Так, Австрия категорически отказалась высылать российских дипломатов. По словам главы австрийской дипломатии, Вена пришла к такому решению не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога.

В свою очередь, Болгария заявила о солидарности с Великобританией, но отказалась прерывать канал коммуникации с Россией.

Кроме того, от высылки отказались Словакия, Словения, Греция, Мальта, Люксембург, Португалия и Кипр.